Et grønnere Odense til debat: - Man kan også passe for meget på

Her er den radikale rådmand Susanne Crawley noget mere klar i mælet. Hun er ikke bekymret for den indvirkning, det vil have på odenseanernes hverdag.

- Alle ved godt, at klimadagsordnen er seriøs og alvorlig. Og flere er villige til at ændre deres livsstil, siger rådmanden og understreger, at det er noget, hun har støttet de seneste mange år.



- Jeg er med på, at vi er nødt til at have nogle overgangsperioder, hvor vi finder nogle løsninger. Men det kan også være anledning til at tænke utraditionelt, når man skal have varer ind i en by.



Ud med dieselbiler

I udspillet foreslår man desuden at lade det være muligt for Odense Kommune - og de andre større byer - at indføre skærpede krav i miljøzonerne.

Nemlig krav om, at private borgere med dieselbiler uden partikelfilter ikke får lov til at køre i byens miljøzoner.



- Gamle dieselbiler uden partikelfilter er en udfordring. Jeg kunne godt tænke mig, vi kunne få skærpet vores miljøzone, så vi kan få dem ud, siger borgmesteren, der samtidig henviser til, at der med tiltaget følger en ordning, hvor private kan søge tilskud til at få monteret filteret.