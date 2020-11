Et halvt år efter drabet på Abdinur: Vollsmose demonstrerer for tryghed

Fredag klokken 14.00 bliver der afholdt en demonstration på stedet i Vollsmose, hvor Abdinur Mohamed Ismail for knap et halvt år siden blev et uskyldigt offer i et opgør mellem to bandegrupperinger.

Abdinur Mohamed Ismail befandt sig tilfældigt på adressen Egeparken 150 og blev ramt af et dødbringende skud.

Arrangørerne mener ikke, borgernes sikkerhed i bydelen tages alvorligt. Ifølge dem har politiet svigtet borgerne og dermed svigtet deres ansvar.

"Desværre lader det til, at Vollsmose og dets borgere ikke er en prioritet", skriver arrangørerne i et opslag på Facebook.

De mener, politiet skal tage ansvar for deres opgaver: at skabe tryghed for borgere og finde gerningsmanden bag drabet.

- Et er, at man ikke får opklaret sagen, men der er stadig skud herude. Og folk spørger; hvad sker der? siger Ali Hassan til TV 2 Fyn.

- Vi er frustrerede og utrygge. Vi vil gerne i dialog om problemet.

Demonstranterne ønsker tydelig handling fra politiet og en plan for opretholdelsen af sikkerheden i området.

- Der skal være ro og orden og sikkerhed. Os i Vollsmose er også borgere i det her land. Det er os, der står i midten af det, siger Ali Hassan.

Nye skud og skærpet strafzone

Så sent som lørdag i sidste uge blev der igen affyret skud i området. Det førte til, at politiet indførte skærpet strafzone og visitationszone i Vollsmose og dele af Korsløkke.

Formålet er, at "forhindre fremtidige utryghedsskabende kriminelle handlinger og dermed genskabe trygheden i området", hed det i en pressemeddelelse fra Fyns Politi.

Efter skudene opstod der slagsmål mellem et større antal personer, og politiet har i forlængelse af urolighederne fundet tomme patronhylstre og knive.

De to zoner udløber mandag 23. november, men kan forlænges, hvis politiet finder det nødvendigt.