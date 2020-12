Et lys i mørket: Odenses ældste bliver vaccineret som de første på Fyn

Onsdag 16. december vil nok blive husket som dagen, hvor regeringen lukkede Danmark ned med en række nye coronarestriktioner frem mod det nye år.

Men det er ikke alt sammen skidt. For onsdag blev også dagen, hvor rækkefølgen for covid-19-vaccination af plejehjemsbeboerne blev offentliggjort. Og den indeholdt gode nyheder til de ældste odenseanere.

Læs også Mulighed for første danske vacciner mellem jul og nytår, siger Heunicke

- Lige nu arbejder vi efter, at vaccinen bliver godkendt omkring 21. december, og derfra kan det gå stærkt. Retningslinjerne er, at der gives vacciner i alle fem regioner, og at man begynder i de kommuner med den højeste smitte. Lige nu er Odense hårdt ramt, og derfor tyder det på, at Odense bliver det første sted på Fyn, hvor vaccinationerne gives, siger Odenseborgmester Peter Rahbæk Juel (S) til TV 2 Fyn.

Han fortæller, at de kommer til at starte på plejehjemmene med de mest sårbare beboere og med en del af personalet.

Vaccinationer Regionerne tilbyder vacciner på plejehjemmene i en rækkefølge bestemt ud fra følgende kriterier: Smittetryk (incidens) Størrelse af plejehjem (antal beboere) Parathed Således vil man i hver region starte med at vaccinere alle beboere på plejehjem i den kommune med den højeste incidens. Rækkefølgen af plejehjemmene i hver kommune afgøres af plejehjemmenes størrelse. Se mere

- Vi er i tæt kontakt med sundhedsmyndighederne, og så snart flere ting falder på plads, melder vi helt præcist ud, hvor og hvordan vaccinationerne kommer til at foregå, siger borgmesteren.

Planerne for rækkefølgen er blevet offentliggjort i et notat fra Danske Regioner, der beskriver, at vaccinationsindsatsen i første omgang altså rettes mod landets plejehjemsbeboere.

Håber på hurtig genåbning for besøg

Notatet beskriver, at personer, som bor i plejebolig, vurderes at være i særlig øget risiko for et alvorligt forløb ved smitte med covid-19.

De prioriteres derfor både grundet høj alder og hyppig forekomst af en række sygdomme, der tilsammen kan give et værre forløb med coronavirus. Under epidemien i Danmark har denne gruppe indtil videre haft særdeles høj dødelighed ud af de smittede (29.878 personer per 100.000 smittede).

Læs også OUH søger pensionister til hjælp med vacciner

Derfor glæder beslutningen om rækkefølgen også Odenses ældre- og handicaprådmand, Søren Windell (K).

- De er er nogle af de mest udsatte, og de har betalt en høj pris under coronaen med de skrappe besøgsrestriktioner, der har været på plejehjemmene. Jeg håber, at vi hurtigt kan komme i gang med at vaccinere, så vi forhåbentligt hurtigt kan få åbnet for besøg på plejehjemmene igen.

Hvornår regner du med, at det vil ske?

- Hvis vaccinen bliver godkendt før jul, så er det mit håb, at vi kan starte vaccinationerne umiddelbart efter. Det ville være den bedste julegave, vi kan give de ældre. Jeg håber, at vaccinationerne kommer så hurtigt, som det er muligt, efter at vaccinen er godkendt. Det kan blive 24. december eller før, alt efter hvornår den bliver godkendt, siger Søren Windell.

Opgaven med vaccinationerne koordineres tæt med regionen, og der foregår ifølge Søren Windell lige nu et større koordineringsarbejde i Ældre- og Handicapforvaltningen.