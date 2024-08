Et nyt hold tager form, men der er stadig mange usikre i OB

Elias Hansborg-Sørensen

Kom ind mod Hvidovre og leverede varen med en scoring. 19-årige Hansborg skal vænne sig til tempoet og fysikken i voksenfodbold, men den tidligere akademitopscorer ser spændende ud.

Nicolaj Juul-Sandberg

Den 18-årige midtbanemand har været i truppen til alle kampe og er i gang med at etablere sig på førsteholdet. Skal nok få sine minutter.

Marcus McCoy

Som højreback er han udsat for hård konkurrence, men han træner godt og har været i truppen til alle kampe.

Mihajlo Ivancevic

Serberen var på bænken mod Hvidovre efter at være kommet tilbage fra lejeophold i Norge de seneste måneder. Forsvarsspilleren er en publikumsfavorit på grund af sin hårde stil, men han må kæmpe hårdt for at få spilletid.

Julius Berthel Askou

Den 18-årige midtstopper er ny på førsteholdet og skal primært spille U19-fodbold og træne med i denne sæson. Men hans fysik er brugbar.

De kan forlade OB denne måned

Don Deedson

Indledte sæsonen som en del af startopstillingen, men trods mål og assists har han ikke været iøjnefaldende. Han er nu skadet, men han kan også blive solgt inden transfer-deadline.

Max Fenger

Det har været en bøvlet sommer for Fenger, der missede et skifte til Molde i juli, og nu arbejder videre i OB med uafklaret fremtid. Han kæmper godt, men virker irriteret og har ikke været afgørende. Kan blive solgt inden 2. september.

Tobias Slotsager

Mens der spekuleres i et muligt salg af Slotsager, er han gledet ud af startopstillingen. Han har fået nogle minutter på banen, men et salg synes tæt på, og han spiller næppe i OB efter transfervinduets lukning.

Yaya Bojang

Den gambianske forsvarsspiller er langt fra spilletid, da konkurrencen på hans position er stor. Den 19-årige bliver muligvis lejet ud til en anden klub.

Sauli Väisanen

Endnu en forsvarsspiller med langt til spilletid. Den 30-årige finne træner godt, men er langt fra holdet. Han bør finde en ny klub inden transfervinduets lukning.

Rami Al-Hajj

I løbet af sommeren har han både trænet for sig selv og med holdet, for det er planen, at han skal videre fra OB. I fællesskab har Al-Hajj og OB besluttet, at han ikke indgår i planerne for holdet. Må blive solgt snart.

Aske Adelgaard

Den 20-årige venstreback brød igennem for to år siden, men er havnet på et sidespor i OB efter et kaotisk forløb med forskellige episoder. Forholdet mellem OB-ledelsen og Adelgaard er ikke godt, og der arbejdes på en afsked.

Tyler Burey

Englænderen har ganske enkelt ikke niveau til at spille i OB, og klubben ønsker at skille sig af med ham. Et skifte hjem til England faldt til jorden tidligere på sommeren, og nu træner han med holdet. Men han har ingen fremtid i klubben.

Johannes Selvén

Den 20-årige svensker kan godt få en rolle for OB i efteråret, men det vil være bedst for alle parter, hvis han finder et andet sted at spille. Han mangler stadig mere kvalitet og erfaring til at gøre en forskel.