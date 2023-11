Et ombejlet talent og Hjulmands højre hånd - hvem er OB's nye styrmand?

Den nuværende landstræner var fra 2018 til 2020 Søren Kroghs nærmest chef. Krogh var i næsten to år assistenttræner for FC Nordsjælland. Her medvirkede han til, at FC Nordsjælland landede en tredjeplads i 17/18-sæsonen af Superligaen.

Om Krogh savnede mere hjemlige himmelstrøg i 2020, vides ikke. Ikke desto mindre fik han et job som fodboldchef i AaB.

Her skulle han med sin viden supplere en lang række AaB-hold i både Superligaen og ungdomsrækkerne.

Den stol besad Søren Krogh, indtil han i januar 2022 fik den rolle, som fynboerne kender ham bedst i.

Som assistenttræner for OB var Søren Krogh med til at tage sølv i pokalfinalen i 2022, hvor fynboerne tabte til FC Midtjylland efter en straffesparkskonkurrence.