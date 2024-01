Et opkald fra ukendt nummer afslørede mystisk gåde om heilende skulptur

Et større detektivarbejde

Det blev starten på et større detektivarbejde. Både Jørgen Nørgaard og kunstneren bag værket, Susanne Ussing, er gået bort. Det lykkedes dog Rikke From Larsen at få kontakt til kunstnerens mand Carsten Hoff, som fandt de oprindelige mål på pladen.

- Det er en stor firkantet plade med et hul i midten. Den er egentlig baseret på idéen bag et kunstværk, som John Lennons kone Yoko Ono lavede for mange år siden, fortæller Rikke From Larsen.

Rikke From Larsen forklarer, at pladen forestillede et postkort med et hul i midten, hvor der nede i hjørnet står "et hul til at se himlen igennem".

Gennem omveje lykkedes det at opdrive en række andre detaljer, blandt andet at pladen er fremstillet i sort oxideret aluminium.

Ud fra det er det lykkedes at fremstille en kopi af den originale plade. Nu er pladen monteret. Det skete i forbindelse med en ceremoni, hvor blandt andre Mads Nørgaard deltog sammen med Carsten Hoff.

Mads Nørgaard er også særdeles glad for, at det er lykkes at genskabe den tabte plade og dermed gøre værket komplet.

- Der er jo en meget, meget vigtig del af værket. Det er jo ligesom det, der er hele pointen, siger Mads Nørgaard.