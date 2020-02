Et skridt nærmere: Dige kan være på vej i Seden Strandby

Meget tyder på, at der nu bliver sat skub i det digeprojekt, som lokale borgere i Seden Strandby nord for Odense har kæmpet for gennem en årrække.

I en dagsorden for et kommende møde i Odense Kommunes By- og kulturforvaltning fremgår det, at forvaltningen nu anbefaler, at byrådet godkender første halvdel at projektet.

- Det er glædeligt, at de trykker på speederen for at få det behandlet hurtigst muligt. Der er ved at være en generel positiv stemning, siger Anders Brændholt Rasmussen, der er formand i Seden Strandby Grundejerforening.

I første omgang drejer det sig om anlæggelsen af et 1400 meter langt tilbagetrukket dige på østsiden af Seden Strandby, der skal beskytte mod oversvømmelse fra Odense Fjord.

Kun et skridt på vejen

Alene inden for de seneste to uger har borgerne i Seden Strandby været på stikkerne flere gange som følge af det våde og blæsende februarvejr.

- Halvdelen af byen er jo hunderæd, når det stormer. Og det har det jo gjort en fire-fem gange inden for de sidste fjorten dage. Vi har også været truet én gang i år, hvor vi har været oppe på 140 centimeter. Det er lige på grænsen af, hvad vi kunne klare, siger Anders Brændholt Rasmussen.

Selvom et østligt dige ikke ikke fuldt ud vil sikre beboerne mod oversvømmelser, håber formanden for grundejerforeningen, at den politiske opbakning kan være med til at bane vejen for, at anden halvdel af projektet bliver godkendt senere hen.

- Det giver mig et signal om, at politikerne i byrådet vil have sikret hele Seden Strandby, siger han.

Må vente på anden etape

Den østlige del af diget har primært været Odense Kommunes eget projekt og bliver finansieret af midler fra EU, Miljøstyrelsen og kommunen selv.

Såfremt den vestlige del af projektet skal gennemføres, kræver det indtil videre, at lodsejerne i Seden Strandby selv er villige til at betale mellem 40-80.000 kr. Planerne er lige nu i høring frem til den 10. marts, hvor Anders Brændholt Rasmussen håber på bred opbakning.

- Vi har haft en rigtig god debat. Alle er ved at få en forståelse for, at det er en nødvendighed at sikre hele byen, siger han.

Vestdiget fremlægges til politisk behandling i foråret 2020, hvorefter en beslutning kan påklages til Miljø- og fødevarnævnet.

- Så der går nok i hvert fald et år endnu, inden der står et dige i Seden Strandby, siger Anders Brændholt Rasmussen.