Et skridt tættere på: Ny medieby sikrer afgørende finansering

Den afgørende brik i puslespillet er fundet, og en ny stor medieby i Odense er kommet et stort skridt nærmere.

Det fortæller TV 2 Danmark, Jysk Fynske Medier, SDU, TV 2 Fyn og Media City Odense tirsdag ved et stort anlagt pressemøde i Odense.

Her var byens borgmester Peter Rahbæk Juel (S) tilstede sammen med DSB Ejendomsudvikling og dennes fremtidige medinvestor i det store byggeri, som bliver nabo til TV 2's hovedsæde på Kvægtorvet.

Den sidste og afgørende brik er AP Pensions datterselskab, AP Ejendomme, der altså går sammen med DSB Ejendomsudvikling i et såkaldt joint venture om at bygge det nye Media City Odense (MCO), som mediebydelen kommer til at hedde.

- Vi er meget glade for, at vi har vundet udbuddet om at blive medinvestorer på MCO. Det er et visionært projekt, som passer ind i vores strategi for kontorejendomme, siger administerende direktør i AP Ejendomme Peter Olsson.



Formålet med projektet er, at en række store medieaktører, herunder Fyens Stiftstidende, TV 2, TV 2 Fyn samt journalistuddannelsen på SDU og med tiden også tech-virksomheder, skal flytte ind i samme bygning for derved lettere kunne få glæde af hinandens egenskaber.

Stor glæde

Hos parterne bag Media City Odense er der stor begejstring over, at finanseringen af byggeprojektet er på plads.

Bestyrelsesformand for TV 2 Fyn Peter Zinck glæder sig især til de mange fordele ved at samle Fyns mange medier under samme tag.

- På den måde samler vi vores kompetencer og udnytter de mange synergier, så vi alle står stærkere til at sikre fynboerne og danskerne de bedste medier som et reelt alternativ til tech-giganterne, siger TV 2 Fyn-formanden.

Han mener også, at den nye samlede mediebydel kan være med til at forstærke Odenses talentmagnet.

- Det vil understøtte Odense bys fortsatte udvikling som en af Europas bedste små storbyer. Det glæder vi os til at blive en del af, siger Peter Zinck.

Den nye medieby forventes at få en samlet volumen på 40.000 kvadratmeter. De mange kvadratmeters fokus på medier og teknologi glæder byens borgmester.

- Ved at forene talentmasse, forskning, medievirksomheder, reklame- og techbranchen kan vi skabe synergier, innovation og gå nye veje, og det er stærkt og en rigtig god nyhed for byen, at Odense bliver kraftcenteret for den udvikling, siger borgmester Peter Rahbæk Juel.

I Bergen i Norge har man allerede for flere år siden samlet uddannelser og medier i et stort kraftcenter. De er blandt andet de gode erfaringer herfra, som medie-tech byen i Odense bygger på.