Et tomt jernbanemuseum i vinterferien: Sådan bruger medarbejderne tiden

Det store rum runger, da museumsdirektør Steen Ousager tager det første skridt.

Normalt er jernbanemuseet rigtig godt besøgt i vinterferien, men på grund af corona, er der helt tomt.

- I stedet for, at det vrimler med interesserede og glade gæster, er det medarbejdere, der går rundt for at gøre de ting, som vi ikke kan gøre til hverdag, siger Steen Ousager.

Nu, hvor gæsterne ikke kan besøge jernbanemuseet, kan medarbejderne bruge tiden på grundig rengøring af tog og skinner. Foto: August Sandberg

Museumsdirektøren fortsætter i rask tempo, og endnu engang giver hans skridt genlyd mellem de mange gamle lokomotiver og togvogne.

Udstillingerne og de mange lokomotiver står, som de plejer, og nu, hvor der ikke er gæster, har medarbejderne mulighed for at gøre ting, de ellers normalt ikke kan.

- Vi får støvsuget og støvet af på lokomotiver og vogne. Det er en kæmpe opgave. Og så får vi gennemgået, hvad der er af skidt nede under sporene. Der er 19 af dem, så det er også en stor opgave, forklarer direktøren.

Normalt er der aktiviteter

Uge 7 plejer at være en travl uge for jernbanemuseet, og normalt har de planlagt masser af aktiviteter til feriegæsterne.

- Vi plejer at have et stort legeland, særudstillinger, og vi har måske et værksted, hvor børn kan lave snedkerarbejde, forklarer museumsdirektøren.

Jernbanemuseet har flere skilte, der har siddet på danske stationer. I 2020 fik de indleveret flere covid-19-skilte, der i fremtiden skal huske os på denne særlige tid. Foto: August Sandberg

Derudover plejer museet at vise de ting frem, som de har fået ind i løbet af det år, der er gået.

- Vi går glip af at kunne fortælle folk om jernbanehistorie, og i den større sammenhæng i virkeligheden også danmarkshistorie. Og så mister vi også en hel del indtægter, siger Steen Ousager.

Covid-19 skilte til samlingen

Men selvom museet i øjeblikket er ramt af de manglende gæster, er museumsdirektøren alligevel lidt optimistisk.

- Vi har heldigvis nogle spændende ting i pipeline, som vi glæder os til at vise senere, siger Steen Ousager.

Blandt andet vil museet vise de ting frem, som de fik ind sidste år. Heriblandt en lang række af covid-19 skilte, der har siddet rundt omkring på stationer.

- På den måde kan vi også i fremtiden dokumentere, hvad der er sket, siger direktøren.

Derudover forbereder de en fotoudstillinger med billeder af jernbaner fra verdens brændpunkter i de sidste 20 til 30 år.

- Det er billeder fra for eksempel Irak, Iran og Syrien, for her kørte jernbanen selvfølgelig videre, selvom der var og er krig, siger Steen Ousager.