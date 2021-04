Eventyr møder rock: H.C. Andersen festival præsenterer stort show

Og det glæder festivalkontoret, at de trods en usikker tid kan se frem til festen i slutningen af august.

- Jeg er vildt glad for endelige at kunne præsentere det første af årets store festivaloplevelser. Også fordi, vi på den måde får fortalt byens borgere og gæster, at de kan begynde at glæde sig til uge 34. Det ser heldigvis ud til, at coronas indflydelse på årets festival bliver mindre og mindre, men vi tager naturligvis alle de nødvendige forholdsregler, siger festivaldirektør Peter Bøgholm og tilføjer:

- Jeg glæder mig til showet i Munke Mose, og jeg er glad for, at det i år er fynske kunstnere, der står bag et af vores fyrtårne.