Eventyrløbet håber på fynboernes opbakning til anderledes løb

Det traditionsrige motionsløb Eventyrløbet måtte for første gang i mere end 40 år aflyse 2020-udgaven på grund af covid-19. Også i år sætter coronaviruspandemien en stopper for løbet – i hvert fald i den traditionelle forstand.

Vi håber på fynboernes opbakning, så vi kan sikre, at Eventyrløbet er tilbage i sin kendte form i 2022 Michael Nielsen, løbsleder, Eventyrløbet

På grund af restriktionerne er det ikke muligt at samle flere end 16.000 mennesker til en folkelig løbefest i maj. I stedet vil Odense Gymnastikforening (OGF), der arrangerer løbet, forsøge at afholde det på en ny måde, hvor de mange deltagende virksomheder i stedet mødes lokalt og løber eller går to, fem eller ti kilometer sammen.

- Vi har forhørt os hos nogle af de store deltagere fra de forrige år, og vi tror på at der opbakning til at gennemføre Eventyrløbet på denne måde. Vi får måske ikke 15-20.000 deltagere, men vi håber på 5-10.000 tilmeldte, siger løbsleder Michael Nielsen fra OGF.

Eventyrløbet er blevet afviklet i Odense siden 1977 og måtte sidste år for første gang i løbets historie aflyse. Løbet af den vigtigste indtægtskilde for OGF, så aflysningen i 2020 har gjort ondt på organisationen bag.

De håber derfor på fynboernes opbakning til det midlertidige format.

- Mange på kontoret er blevet afskediget på grund af corona, og da det kræver penge at arrangere Eventyrløbet, så håber vi på fynboernes opbakning, så vi kan sikre, at Eventyrløbet er tilbage i sin kendte form i 2022, siger Michael Nielsen.

Følelsen af fællesskab

Selv om løbet potentielt afholdes over hele Fyn, har OGF lavet flere tiltag, som skal være med til at fastholde følelsen af fællesskab omkring løbeturen.

Blandt andet kommer der til at være en livestream, der blandt andet vil indeholde interviews hos udvalgte virksomheder og løbere, ligesom der vil være såkaldte ’hotspots’ rundt omkring i Odense, hvor deltagerne kan løbe forbi og få lidt vand, smil og virtuelle high fives.

- Selvom Eventyrløbet i år bliver anderledes, så tror vi på, at vi kan skabe en følelse af fællesskab, som løbet er kendt for. Vi håber, at byen overalt vil vrimle med løbere, og at deltagerne lokalt kan få nogle hyggelige timer, siger Michael Nielsen.

Traditionen tro afholdes løbet på Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 13. maj med start klokken 10.00.