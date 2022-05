Eventyrløbet vendte tilbage, men speakeren takker af

Endelig tilbage

Selvom 8.300 mennesker fylder en hel del i gadebilledet sådan en torsdag, så havde arrangørerne håbet på flere fremmødte.

Men dem, der var mødt op, var glade for igen at kunne løbe i fællesskab med en masse andre, efter corona har betydet, at løbet ikke har kunne afvikles, fortæller løbsleder Michael Nielsen.

- Vi har glædet os som små børn til igen at byde velkommen til løbet.

Og selvom løbet nu igen blev afholdt, så bliver det fremover uden den efterhånden kendte speaker Henrik Lund. En mand, som vinderen kvindernes tikilometerløb, Stine Gjelstrup Hansen vil komme til at savne i speakerboksen.

- Han er bare altid god for en god kommentar, altid med megastort smil på. Han har virkelig gjort det godt.

Også løbsleder Michael Nielsen kommer til at savne stemmen.

- Han har været god til at aktivere og motivere løberne, men også dem, der står og kigger på, så de har været klar, når løberne kommer ind.

Og for Henrik Lund er dagen da også en smule vemodig.

- Jeg kommer til at savne det med nerven i at være speaker og forberedelserne, men jeg er mest af alt glad for, at løbet nu er tilbage igen, så jeg tænker faktisk ikke så meget på mig selv.