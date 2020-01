Exit: Bertel Haarder trækker sig fra fynsk kunstmuseum

I november fik direktøren på Kunstmuseum Brandts Mads Damsbo en fyreseddel. Nu forlader et medlem af bestyrelsen også det fynske kunstmuseum.

Folketingsmedlem og tidligere kulturminister Bertel Haarder (V) trækker sig fra bestyrelsen. Det oplyser han på sin facebookside.

Den tidligere kulturminister er blevet kritiseret for at have for mange kasketter på i sit politiske arbejde.

Jeg forlader de mest tidskrævende poster for at få tid til Det Kongelige Teater Bertel Haarder, bestyrelsesmedlem, Brandts

Kritikken er blevet rejst, efter at Bertel Haarder er blevet udnævnt som ny bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater, mens han samtidig sidder i Folketingets Kulturudvalg.

- Da jeg blev fyret som kulturminister for at give plads til Konservative og Liberal Alliance, fik jeg mange opfordringer til at træde ind i bestyrelser. Jeg forlader nu i løbet af foråret de mest tidskrævende poster for at få tid til Det Kongelige Teater, skriver Bertel Haarder.

Beslutningen bliver mødt med ærgrelse hos et af de øvrige betyrelsesmedlemmer, Anders W. Berthelsen, der er blandt de bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer Odense Kommune.

- Ærgerligt, men forståeligt at han må prioritere, hvor han vil lægge sine kræfter, siger Anders W. Berthelsen til TV 2/Fyn.

Kompetencer og netværk

Bertel Haarder blev ellers så sent som i sommeren 2019 genudpeget til Brandts-bestyrelsen sammen med bestyrelsesformand Bolette Christsensen.

Odense Kommunes by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) understregede på det tidspunkt vigtigheden af at have Bertel Haarder i kunstmuseets bestyrelse.

- Brandts er vigtig for Odense, og jeg er glad for, at vi fastholder de store kompetencer kompetencer og betydelige netværk, som Bolette Christensen og Bertel Haarder repræsenterer, sagde Jane Jegind.

Den tidligere kulturminister har besluttet sig for at rydde op i sine tillidsposter, og i den forbindelse trækker han sig fra Brandts og fra bestyrelsen for Liselund Højskole i Slagelse.

Bertel Haarder er blevet opfordret til helt at forlade Folketinget, da der ifølge kritikerne er risiko for inhabilitet i forhold til bevillinger og andre politiske beslutninger vedrørende de kulturinstitutioner, hvor Haarder også har et bestyrelsesansvar.

Kritikken er blandt andet blevet fremført af den kendte erhvervsleder Stine Bosse.

Bestyrelsen i Brandts er i øjeblikket i færd med at finde en ny direktør, men får altså nu en ekstra opgave i at finde en afløser for Bertel Haarder i bestyrelsen.