Explainer: Kan vi fange CO2 allerede i dag?

Men debatten handler ikke kun om, hvor meget CO2 der skal fanges i Odense. Også prisen er der forskellige syn på fra klima- og miljørådmand Tim Vermund (S) og sundhedsrådmand Tommy Hummelmose (K).



Ifølge klima- og miljørådmanden bringer sundhedsrådmanden urigtige oplysninger ind i debatten om CO2-fangst ved i et interview med Fyens Stiftstidende at sige, at prisen for at etablere det allerede planlagte CO2-fangst-anlæg er i 'hundrede-millioner-kroners-klassen' fremfor flere milliarder.

TV 2 Fyn inviterede dem begge ind til en debat - og fik også DTUs Philip Fosbøl til at komme med sin vurdering af prislejet.