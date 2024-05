Mandag morgen blev der trykket på fyringsknappen af OB's ejer og bestyrelsesformand Niels Thorborg, der valgte at afskedige klubbens fodbolddirektør gennem to og et halvt år Björn Wesström.

OB præsenterer svenskerens afløser på et pressemøde klokken 15 på Odense Stadion.

TV 2 Fyn følger udviklingen her.