Få klager over musik i parker - alligevel ændres reglerne

I en aktindsigt, som TV 2 Fyn har fået hos Fyns Politi, kan man læse, at antallet af klager om det som i politisprog betegnes som "musik til ulempe" i parkerne i Odense er ganske få.



Der, hvor klager de seneste fem år har været flest, er i de to coronaår 2020 og 2021.

Her er der klaget over "musik til ulempe" i Eventyrhaven, Kongens Have og Munke Mose 37 gange i 2020 og 59 gange i 2021.

- Det er umiddelbart ikke mange sager i de tre parker, hvis man holder det op imod hele kommunen, siger politiinspektør Peter Haslund, som som har ansvaret for patruljerne i Fyns Politi.



Der er klaget flest gange over "musik til ulempe" i Munke Mose. Her er der alene klaget 31 gange i 2020 og 48 gange i 2021.

I hele Odense Kommune er der i de to år klaget henholdsvis 1.057 og 1.043 gange.

En klage dækker i dette tilfælde over, at Fyns Politi har sendt en patruljevogn afsted.

Politiinspektøren tilføjer, at det er politiets opfattelse, at coronapandemien, og især restriktioner om forsamlinger, tvang folk til at trække udenfor.

- Man kan se på 2022, at det går den anden vej igen. Men måske har folk lært, at de kan få taget deres soundbokse, siger politiinspektøren.

Musikregler indskærpet

For 2022 har Fyns Politi tal på klager frem til 20. juni. Her er tallet 227 - to af klagerne er fra byens parker.

I årene 2018 og 2019 var der hvert år 343 klager - altså cirka en tredjedel af klagerne i 2020 og 2021.

Med de tal in mente mener rådmand Brian Dybro (SF), at de nye regler for "elektrisk forstærket musik" i parkerne Munke Mose, Eventyrhaven og Ansgar Anlæg, som blev vedtaget forleden, er besluttet på et for svagt grundlag.

- Sådan en sag besluttes normalt i udvalget, og jeg undrer mig over, at man ikke har sørget for at By- og Kulturforvaltningen har indhentet oplysningerne.

De nye regler betyder, at der i Munke Mose, Eventyrhaven og Ansgar Anlæg ikke må spilles "elektrisk forstærket musik" søndag til torsdag i tidsrummet fra klokken 19.00 til den efterfølgende formiddag klokken 10.00, samt fredag og lørdag i tidsrummet klokken 21.00 til klokken 10.00.



- Jeg synes, det er for ringe, at man ikke har hentet et oplyst datagrundlag. Man skal ikke skyde gråspurve med kanoner, og man skal ikke basere det på, hvad man tror og ved. De (By- og Kulturforvaltningen, red.) skulle have taget nogle flere omgange for at få det belyst, siger Brian Dybro og tilføjer:

- I alle mulige sammenhænge ser vi på, om det er enkeltstående tilfælde, eller om det et generelt problem.

Søren Windell er tilfreds

Søren Windell (K), som er rådmand i By- og Kulturforvaltningen, er godt tilfreds med beslutningen og mener, at det drejer sig om mere end konkrete tal.

- Det er også baseret på, hvad man selv oplever. Der er et stort mørketal, og borgere der har klaget mange gange, som bliver passive, siger Søren Windell.

Brian Dybro kan godt medgive Søren Windell, at der kan være et i mørketal.

- Men det er dårligt arbejde, siger Brian Dybro.

Hvis der skal være regler er SF's holdning ifølge Brian Dybro, at det alle ugens dage skulle være tilladt at spille musik til klokken 21.00.



- Det ville tage hensyn til alle - også dem der bor omkring. Det er jo ikke hele året rundt, det er jo, når det er godt vejr, siger han.

En tynd kop te

Normalt tages den slags beslutninger på udvalgsniveau, men sagen om elektrisk forstærket musik nåede byrådet efter Venstres Araz Khan brugte den såkaldte standsningsret, hvor en politiker kan standse udførelsen af en udvalgsbeslutning og kræve, at beslutningen skal forelægges til afgørelse i byrådet. Det betød, at sagen skulle behandles i Økonomiudvalget og derefter have en tur i byrådet.