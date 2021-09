Få ledige vil tage rengøringsjob: - Lyder lidt som jobsnobberi

Tommy Hummelmose har spurgt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune, hvordan det står til:

Spørgsmål et: Hvor mange arbejdsparate ledige er der dags dato i Odense Kommune?

Spørgsmål to: Hvor mange af disse har angivet, at de er interesserede i et job indenfor rengøringsbranchen?

Lyder som jobsnobberi

Svaret fra Odense Kommune lyder på spørgsmål et, at der er 4.950 jobparateborgere i Odense Kommune, og at 290 af dem har et jobmål inden for rengøring, som er svar på spørgsmål to. Det svarer til 5,9 procent af den samlede pulje af jobparate personer i Odense Kommune.

- At fem procent er klar til at tage et rengøringsjob, det synes jeg er for lidt. Og for mig virker det en smule som jobsnobberi, siger Tommy Hummelmose (K), der er byrådsmedlem i Odense Kommune.

Siden Mette Frederiksen på et pressemøde meddelte, at myten om det lystbetonede job skal "aflives" har debatten om arbejdsglæde gået højt. Her er det særligt blandt de højtuddannede, at brynene er løftet, når det forventes, at de skal søge job i eksempelvis rengøringsbranchen.