Få overblikket: De lokale restriktioner og anbefalinger i Odense

Lokale restriktioner træder i kraft i Odense mandag efter et pressemøde i Sundheds- og Ældreministeriet. De lokale restriktioner kommer på baggrund af, at smittetallet for Odense nu er på 60,7.

Foruden konkrete restriktioner kom Sundheds- og Ældreministeriet med en række opfordringer.

De lokale restriktioner er:

Forsamlingsforbuddet bliver sat ned fra 100 til 50

Åbningstider på barer og værtshuse begrænses til klokken 24 fremfor 02

- Der er stor vilje til samarbejde blandt barer og bylivet i Odense, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S). Superligaordning udskydes 14 dage

Det var planlagt at give mere end 500 tilskuere adgang til stadion under superligakampene, men det er nu udskudt i to uger for Odense. Desuden udskydes udvidelsen af ordningen, så indendørs idræt og sport ikke bliver tilføjet ordningen de næste 14 dage.

Restriktionerne træder i kraft fra mandag 7. september og 14 dage frem.

Foruden restriktionerne kom sundhedsmyndighederne med flere klare anbefalinger på mandagens pressemøde.

Anbefalinger:

Private sammenkomster

Sundhedsstyrelsen vil skærpe sine anbefalinger til eksempelvis sommerfester eller fødselsdage, siger direktør Søren Brostrøm. Ifølge Anette Lykke Petri, konstitueret direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, har en enkelt fødselsdagsfest været kilde til 30 nye smittetilfælde.

Sundhedsstyrelsen vil skærpe sine anbefalinger til eksempelvis sommerfester eller fødselsdage, siger direktør Søren Brostrøm. Alle arrangementer på uddannelser

Sundhedsmyndighederne anbefaler nu, at alle sociale arrangementer ved grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser aflyses. I sidste uge aflyste Odenseborgmesteren Peter Rahbæk Juel i samarbejde med de odenseanske uddannelsesinstitutioner alle arrangementer med alkohol involveret.

Opfordres til at arbejde hjemme

På pressemødet blev der opfordret til, at de, der kan, skal arbejde hjemme. Mandag eftermiddag melder Odense Kommune, at op til 2.500 ansatte sendes hjem.

Trængsel

Det anbefales, at man så vidt muligt undgår steder, hvor der kan opstå meget trængsel, og det dermed kan være svært at overholde sundhedsmyndighedernes vejledninger. Det er både i supermarkeder, butikker og offentlig transport.

Søren Brostrøm oplyste på pressemødet, at der er flere redskaber i værktøjskassen, som kan komme på tale.

- Yderligere brug af mundbind er et af dem, sagde han på mødet.

Udover de konkrete restriktioner og anbefalinger blev de generelle anbefalinger om sprit og afstand også fremhævet. I Københavns Kommune og de omkringliggende kommuner kommer der nye plakater og pjecer, der særligt skal henvende sig til de unge.