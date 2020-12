Få overblikket her: Disse steder i Odense stiger smittetrykket

Er dit boligområde et særligt udsat sted?

Nyeste tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed viser, at bestemte områder i Odense har et væsentlig højere incidenstal end andre steder.

Læs også Følg corona-situationen: 3.132 nye smittede det seneste døgn

Antal nye smittede er dog faldet i Odense Kommune. Dagens tal viser 102 nye smittede i Odense. Det er et fald på ni personer fra gårsdagens tal.

Men der er stor forskel på incidenstallet i de forskellige områder i Odense Kommune.

Tallene er fra de seneste syv dages incidens per 100.000 indbyggere fordelt på postdistrikt, Vollsmose-firkanten og Odense Kommune.

I tabellen herunder kan du se, hvor højt incidenstallet er i de forskellige områder.

Incidenstal for Odense Odense C - stiger med 32 fra 307 til 339

Odense V - forbliver stabil på 180

Odense NV - stiger med 12 fra 145 til 157

Odense SØ - stiger med 32 fra 267 til 299

Odense S - stiger med 16 fra 164 til 180

Odense NØ - stiger med 22 fra 308 til 330

Odense M - falder med 12 fra 437 til 425

Odense N - stiger med 41 fra 358 til 399

Blommenslyst - falder med 6 fra 152 til 158

Vollsmose - falder med 33 fra 656 til 623

Det samlede incidenstal for Odense Kommune er på 296. Positivprocenten ligger på 3,26, baseret på 18.562 personers, som er blevet testet. Begge tal er over regeringens bekymringstal.

I Danmark har vi i dag 3.132 nye bekræftede tilfælde med coronavirus. Det er det højeste tal under hele pandemien. Dog er der også blevet foretaget over 111.000 prøver det seneste døgn.

Færre indlagte på OUH

Der er færre indlagte på Odense Universitetshospital, viser dagens tal.

Tirsdag 8. december var der 15 indlagte på OUH. Dagens tal viser 13 indlagte.

Og tallet har været faldende i et stykke tid. Den 1. december var tallet af indlagte helt oppe på 23, men er derfra faldet med 10. Der er ligeledes færre end fem på intensiv afdelingen.

Læs også Restriktioner i Middelfart: Træder i kraft fredag klokken 16