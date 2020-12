Få overblikket her: Sådan ser restriktionerne ud til at ramme Odense

Mandag vil statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterer en række nye restriktioner.

Restriktionerne kommer til at gælde i Odense Kommune og i 37 andre kommuner. Nedenfor kan du se en liste over, hvad der forventes at blive påvirket af den lokale nedlukning.

Restriktionerne forventes at komme til at gælde fra onsdag.

Læs også Medier: Alle 5. klasser og op sendes hjem

Alle skoleelever i 5. klasse og op sendes hjem. Det forventes også at omfatte ungdomsuddannelser. De mindre klasser og daginstitutioner forventes ikke at blive påvirket.

Offentligt ansatte, som ikke arbejder på hospitalet, i ældreplejen, med renovationsarbejde eller anden kritisk funktion, hjemsendes.

Restauranter, barer, caféer og biografer lukker til efter nytår.

Fritidsaktiviteter og kulturtilbud lukkes. Det gælder også fitnesscentre.