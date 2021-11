Få svar: Hvad skete der på rådhuset i de tre forhandlingsdøgn?

Hvad har været den største knast? Hvorfor har det taget lang tid?

- At vi går fra, at vi havde en aftale, til at Enhedslisten vælger ikke at være med i aftalen. I sådan en situation kan man vælge to ting: At hoppe over på det konflikteskalerende koldkrigshold, eller man kan vælge at se på, hvad der er bedst for byrådet og byen. Der valgte de partier, der er i den brede konstitueringsaftalen, at stå sammen og se, om vi kan holde indholdet. Jeg har haft nogle gode samtaler med Reza Javid (EL) og Enhedslistens bagland, og vi fandt en god tråd sammen.

Venstre må være dem, du kalder det eskalerende koldkrigshold. Hvad har været forhindringerne i at nå til enighed med Venstre for jer?



- Venstre har også mødt op til forhandlinger og har også givet det chancen. Vi har ikke kunnet finde en fælles tråd med Venstre. De vælger at stå alene i et valgforbund for sig selv. I virkeligheden går vi fra, at der var to valggrupper, der skulle konstituere sig, til at nu er der tre valggrupper, fordi Enhedslisten vælger at stå uden for.