Få test om natten: Nyt testcenter med gratis lyntest åbner i Odense

Peter Måhr, der er studerer i Odense, havde torsdag formiddag lagt vejen forbi Falcks nyåbnede testcenter i Odense Congress Center for at få en coronatest.

- Har du prøvet det før, spørger en af de ansatte, inden han poder Peter Måhr i næsen.

Sådan fungerer lyntesten Testen er en antigentest og tages ved podning af næsen. Testen viser, om du har coronavirus i kroppen her og nu. Du får typisk svar på 15 minutter. Antigentesten, der bruges til hurtigtest, er en anden type test end PCR-testen, der bruges i regionernes øvrige testtilbud. Der er forskel på nøjagtigheden. PCR-testen har en højere nøjagtighed. Antigentesten laves hos Falck. Mød op på ét af deres testcentre – du skal ikke bestille tid. Husk, at du skal bruge mundbind, når du ankommer til testcentret.

Du skal medbringe id i form af sundhedskort, kørekort eller pas.

Efter testen får du informationsmateriale om, hvordan du skal forholde dig, hvis du er smittet med covid-19.

Børn over fem år kan få lavet en hurtigtest. Børn under 15 år skal være ifølge med en forælder eller værge. Børn skal selv kunne medvirke til testen. Kilde: Falck Se mere

Testen i næsen har han ikke prøvet før, for ved de normale coronatest foregår podningen i halsen, hvorefter svaret tikker ind op til 72 timer efter. I dag skal han kun vente cirka 15 minutter på resulatet.

Direktør i Falck Michael Sørensen er glad for dagens åbning.

- Det er altid lidt spændende som en slags beredskabsopgave, hvor det skal lykkes, når man slår dørene op. Men det er lykkes ret godt, særligt set i forhold til, at vi kun har haft fire dages forberedelse, siger Michael Sørensen.

Test hele døgnet

Peter Måhr var ikke den eneste, der var taget til det nye testcenter. Ved åbningen klokken 09.00 var der en kø på cirka 100 meter.

Men køen behøver slet ikke at være der. Testcentret er nemlig døgnåbent og uden tidsbestilling.

- I nogle af vores andre testcentre kan vi se, at køudviklingen er meget voldsom. Åbner vi hele døgnet, så kan folk komme til, når de har tid, også klokken 02 om natten. Det er gjort meget fleksibelt. Vi vil gerne have, at det kan passe borgeren, forklarer Michael Sørensen.

Der kan testes for corona i det nye testcenter i Odense Congress Center. Foto: Ole Holbech

Netop den fleksible åbningstid passer Peter Måhr.

- Nu havde jeg lige fri til formiddag, så det er fedt, at man kan passe det ind, når man har tid, siger han.

Hvis testen er positiv, bliver man ringet op, mens en negativ test udløser en sms. Dertil er der også et venterum, hvor man kan vente på sit svar i de 15 minutter, det tager.

Ikke for de syge

I begyndelsen vil Falck kunne teste et par tusinde om dagen, men forventer at komme op på godt 5.000 test om dagen og skalere op derfra.

Testcentret er for studerende som Peter Måhr og andre borgere, der blot ville sikre sig en negativ test inden jul.

Det var ikke en rar test, det er mere komfortabelt i halsen. Men det er smart med hurtigere svar Peter Måhr, studerende

- Vi henvender os ikke til den syge, de skal stadig komme til det offentlige. Så det er borgere, der ikke har symptomer, men af en eller anden grund føler, at de har behov for en test, forklarer Michael Sørensen.

Falck har i alt tre testcentre på Fyn, men vil gerne have flere.

- Vi er i dialog med Region Syddanmark om muligheden for at åbne et lignende testcenter på Nordfyn, så vi kan dække mere af den nordlige del af øen, siger direkøren.

Nu er der kun tilbage for Peter Måhr at vente på testresultatet.

- Det var ikke en rar test. Det er mere komfortabelt i halsen. Men det er smart med hurtigere svar, understreger han.