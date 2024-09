Få timer til transferdeadline: Slotsager ser ud til at blive i OB

Der resterer kun få timer af fodboldens transfervindue, men der kommer næppe til at være stor aktivitet i OB. Det ser ikke ud til, at flere spillere kommer til klubben denne sommer, og alt tyder desuden på, at forsvarstalentet Tobias Slotsager også er OB-spiller i resten af dette kalenderår.

Der har været meget spekulation om den unge forsvarsspillers fremtid, men ifølge TV 2 Fyns oplysninger ser det ud til, at stopperen bliver i klubben minimum året ud.

I fredags lukkede transfervinduet i Europas fem største ligaer, og når mandag bliver til tirsdag lukker også muligheden for at købe spillere for klubberne i Danmark, Holland, Belgien og flere andre lande.

TV 2 Fyn erfarer, at der aktuelt ikke er nogle forhandlinger om et salg i gang, og derfor skal der ske noget uventet og overraskende inden for de næste timer, hvis Slotsager alligevel skulle skifte klub denne sommer.

Mange spekulationer

18-årige Tobias Slotsager har ellers været et varmt navn denne sommer. OB har ønsket at forlænge kontrakten, og selvom spilleren tidligere har udtrykt sig positivt om at forlænge, har parterne ikke fundet fælles fodslag. Dialogen mellem klub og agent har været præget af uenighed, hvilket TV 2 Fyn beskrev i en artikel i sidste uge.

Og selvom transfervinduet lukker ved midnatstid, slutter spekulationerne om Tobias Slotsagers fremtid ikke her. Slotsager har kontraktudløb i sommeren 2025, hvor han kan skifte til en ny klub transferfrit. OB vil i så fald gå glip af et potentielt millionsalg. Slotsagers værdi har af iagttagere tidligere været anslået til omkring tre-fire millioner euro, men det beløb vil blive lavere for hver dag, kontrakten nærmer sig udløb.

Derfor har OB en stor interesse i at forlænge aftalen med spilleren, så han ikke går gratis. Samtidig har sportsdirektør Troels Bech tidligere udtalt, at klubben ønsker, at spilleren skal være i klubben flere år frem.

Tidligere på sommeren var østrigske Sturm Graz interesseret i at købe Tobias Slotsager, men deres tilbud om et køb blev afvist af OB. Siden da har flere klubber vist interesse, men OB’s priskrav er tilsyneladende ikke blevet mødt.

Mindre spilletid

Fynske Tobias Slotsager har i mellemtiden fået mindre og mindre spilletid på OB’s førstehold, hvor træner Søren Krogh har valgt at spille med James Gomez og Bjørn Paulsen i midterforsvaret. Slotsager har kun været i startopstillingen to gange i sæsonens otte første kampe i NordicBet Liga, og herudover er det blevet til sporadiske indskiftninger.

Senest fik han kun få minutter på banen, da OB vandt over Vendsyssel i fredags. Efter den kamp udtalte Søren Krogh sig om Slotsagers manglende spilletid i presserummet på stadion i Odense:

- Han er en topkvalificeret OB-spiller, og når jeg udtager holdet, er det udelukkende på performance. Jeg kan garantere for, at der ikke er noget politik i det. Overhovedet. Jeg håber virkelig, at han bliver. Jeg håber også virkelig, at vi forlænger med en potentiel topspiller, sagde Søren Krogh i et mødet med pressen, hvor TV 2 Fyn var til stede.

Han understregede i øvrigt, at Slotsager ikke blev sendt på banen for at spille afskedskamp for OB.

Tobias Slotsager fik som en af få spillere en særlig ekstra hyldest af OB’s fans fredag aften, men har i en længere periode ikke udtalt sig om sine tanker om situationen.