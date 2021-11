Få timer til valgdag: Statsminsteren gik på gaden i Odense

Der er under 24 timer til, der bliver åbnet for valgstederne, og i de sidste timer af valgkampen valgte Mette Frederiksen at give et rygstød til to af Socialdemokratiets kandidater i Region Syddanmark.

Sammen med Peter Rahbæk Juel, der går efter endnu en periode som borgmester i Odense, og Mette With Hagensen, der går efter formandsposten i regionsrådet i Region Syddanmark, delte hun mandag eftermiddag roser ud i det centrale Odense.

Her fik TV 2 Fyn blandt andet lejlighed til at spørge ind til den stigende smitte og valgdagen, hvor man ikke kan komme uden om, at mange mennesker samles.

Se eller gense liven med statsministeren herunder: