Får millioner til flere pædagoger - alligevel risikerer forældre prisstigninger

Forældre risikerer at skulle betale næsten 1.500 kroner mere om året for en plads i vuggestuen i Odense Kommune.

Børn- og Ungeforvaltningen har netop indstillet forslaget til udvalget.

I 2021 modtager Odense Kommune 26,925 millioner kroner til at ansætte flere pædagoger i både børnehaver og vuggestuer. Pengene kommer fra puljen til indfasning af minimumsnormeringer, og da Odense Kommune traditionelt set kræver 25 procent af prisen for en institutionsplads fra forældrene, kan kommunen nu kræve en højere takst fra forældrene.

- For os er det rigtig fagligt positivt. Dagtilbud er andet end et pasningstilbud. Det kræver velkvalificerede voksne, og derfor giver vi politikerne mulighed for at tilvælge, at de gerne må hæve taksten, fortæller dagtilbudschef i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, Mette Hviid Laustsen.

Mange penge om måneden

Stemmer politikerne i Børn- og Ungeudvalget for, vil en plads i en kommunalt eller privatejet vuggestue stige med 120 kroner om måneden, svarende til 3,8 procent. En børnehaveplads kan fra august ende med at blive 72 kroner dyrere om måneden, svarende til 3,9 procent.

Da man i Odense Kommune betaler for pasning i 11 af årets 12 måneder, betyder det, at prisen for ét barn i vuggestue stiger med 1.320 kroner årligt.

Pasningstilbud 2021 Nuværende takster Forslag til nye takster Ændring i kroner per måned Ændring i procent kroner per måned kroner per måned Vuggestue 3.174 3.294 120 3,8 procent Børnehave 1.815 1.887 72 3,9 procent

Dét er en regning, Socialdemokratiet ikke ønsker at sende videre til forældrene.

- Jeg regner med, at vi kommer til at foreslå, at vi nøjes med det halve af beløbet. Jeg synes, det er mange penge om måneden og for mig at se, kan vi stadig nå i mål med vores minimumsnormeringer, siger medlem af Børn- og Ungeudvalget Tim Vermund (S).

Risikerer endnu en stigning næste år

Odense Kommune får tildelt statslige puljemidler til normeringer på dagtilbudsområdet helt frem til 2023. Forældre kan med andre ord risikere, at prisen stiger yderligere næste år og næste år igen.

- Man plejer som forældre også at skulle spytte lidt i kassen. Det er sådan systemet fungerer, men det er jo op til os politisk, om vi synes, prisen skal stige. Vi må lave en opvejning af, hvorvidt vi synes, prisstigninger er nødvendige og rimelige. Denne gang kom det over smertegrænsen, fortæller Tim Vermund og henviser til, at mange familier er hårdt ramt økonomisk på grund af coronakrisen.

I 2020 modtog Odense Kommune også penge til minimumsnormeringer, men dengang var det ikke tilladt at lade forældrebidraget stige. Det er det siden blevet.

Det har ikke været muligt at få et interview med børn- og ungerådmand Susanne Crawley (R). Hun skriver i en mail, at hun ”glæder sig til at tage drøftelsen om minimumsnormeringer og eventuel takststigning med udvalget på tirsdag”.