Facebook i Odense: Overskud på 186 millioner kroner

De omfattende investeringer i Odense løber nu op i over 12 milliarder kroner, fremgår det af selskabets balance.



Siden regnskabet blev afsluttet har selskabet bag Facebook brugt 40 millioner kroner på opkøb af yderligere 39 hektar.

Men hidtil har Facebook ikke endegyldigt lovet, at det bliver til yderligere to datacentre ud over det tredjecenter, som er under opførelse nu.