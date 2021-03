Facebook støtter lokale projekter: Drømmen om en bålhytte bliver en realitet

Allerup Gamle Have i Odense er nok allermest kendt for sit friluftsbad, som særligt om sommeren er velbesøgt.

Men nu kan haven endelig udvide med en længe ønsket bålhytte. Og det kan de, fordi de har modtaget økonomisk støtte fra Facebook gennem virksomhedens årlige Community Action Grants.

- Vi har ønsket os en bålhytte længe. Med den kan gæsterne også komme på besøg, selvom vejret er dårligt, fordi de kan sidde under tag, siger Jeanette Mikkelsen, der er formand i Allerup Gamle Have.

Allerup Gamle Have står til at modtage 40.000 kroner til deres bålhytte, men det er langt fra det eneste lokale projekt, som kan se frem til midler fra tech-giganten.

I alt 12 lokale projekter får støtte, og Facebook støtter med i alt 1.291.074 kroner.

Projekter med særlige formål

Blandt projekterne er også foreningen High5girls, der har til formål at få unge piger til at interessere sig for de såkaldte STEM-uddannelser. Det er uddannelser indenfor videnskab, ingeniørvidenskab samt teknik og matematik.

De vil bruge pengene på at skabe sommercamps i Odense med netop den agenda.

Og selvom forskellen fra Allerup Gamle Have til High5girl kan virke stor, så opfylder begge projekter Facebooks kriterier for at modtage støtten.

Hvem kan modtage støtte? Det er Facebooks Datacenter der ved Community Action Grants 2021 uddeler støtten. Projekterne, der modtager penge, skal opfylde mindst et af tre kriterier: - Adressere behov, der kan indfries gennem udnyttelse af teknologi til gavn for lokalområdet. - Skabe forbindelse mellem mennesker on- eller offline. - Styrke lokal uddannelse indenfor videnskab, ingeniørvidenskab samt teknik og matematik (STEM-uddannelser) Ansøgninger til Facebook Community Action Grants 2022 åbner senere i år. Se mere

Hos Allerup Gamle Have er de glade for, at Facebook støtter lokale intiativer.

- Det er dejligt, at de har tænkt på os. Vi også fået penge andre steder fra, men det her var lige det sidste, der skulle til, for at få projektet igennem. Det betyder enormt meget, siger Jeanette Mikkelsen.

Selvom pengene til projektet nu er sikret, må gæsterne dog vente lidt endnu på bålhytten.

- Vi er igang med at få byggetilladelse nu så afhængig af, hvor hurtigt den kommer igennem, regner jeg med at bålhytten står klar efter sommerferien, siger Jeanette Mikkelsen.

