Facebook uddeler igen millionbeløb til lokale projekter

Et robot- og teknologilaboratorium i Højby, en samling Virtual Reality-headset til udlån i Odense og et decideret Virtual Reality-værksted på Odense Tekniske Gymnasium var blandt de projekter, der i april modtog penge fra Facebook.

I alt uddelte den sociale mediegigant godt 1,4 millioner kroner fordelt på 13 projekter i Odense, og nu vil man gøre det igen.

- Facebooks mission er at forbinde folk og danne relationer mellem folk. Det gør vi globalt, men det er også vigtigt for os at gøre lokalt. Især de steder, hvor vi har bosat os - for eksempel med vores datacentre og kontorer. Der ønsker vi at være en del af lokalsamfundet og være med til at styrke det, siger Carsten Sørensen, der er Site Manager på Facebooks datacenter i Odense.

Læs også 72 virksomheder udvalgt til Facebooks corona-støtte

Pengene er en del af Facebooks såkaldte Community Action Grants, som ifølge Facebook går ud på at bidrage til lokalsamfundet, samtidig med at man styrker de såkaldte STEM-uddannelser.

Begrebet kommer fra engelsk og dækker over uddannelser, der beskæftiger sig med videnskab, ingeniørvidenskab samt teknologi og matematik.

Genskabt Cafe Biografen

Netop sådan nogle uddannelser er at finde på blandt andet Odense Tekniske Gymnasium, og her modtog man i april 215.000 kroner til at lave et Virtual Reality-værksted. Ved hjælp af pengene har det været muligt at give studerende muligheder for at forsøge sig med at skabe forskellige virtuelle verdener.

- Jeg tror ikke, det var blevet til ret meget uden. Så havde det nok været en enkelt eller to dygtige elever, vi kunne bringe i spil, siger Claus Scheuer-Larsen, der er lektor på Odense Tekniske Gymnasium og underviser i kommunikation og it.

- Nu kan vi brede det ud til rigtig mange elever. Ikke kun inden for kommunikation og it, men også teknologi og design og nogle af vores andre fag her på htx, siger han.

Læs også 180.000 kroner til litteratur: Facebook donerer penge til Odenses biblioteker

Arbejdet med Virtual Reality er allerede begyndt på skolen. Blandt andet har en studerende genskabt hele den odenseanske biograf Cafe Biografen i Virtual Reality. Dermed kan man med et par VR-briller bevæge sig rundt i biografen.

Artiklen forsætter under billederne.

En studerende har genskabt Cafe Biografen i Virtual Reality. Foto: Odense Tekniske Gymnasium

Et samarbejde mellem Odense Tekniske Gymnasium og flere af Odenses museer kommer til at byde på mere VR. Foto: Odense Tekniske Gymnasium

Derudover har skolen et planlagt samarbejde med Odense Bys Museer og Odense Bunkermuseum om at lave virtuelle udstillinger i Virtual Reality, hvor man får lov at gøre noget, man ellers aldrig må på museer: røre ved tingene.

- Det er ikke bare, at man går og kigger på tingene. Man skal ind og klikke på tingene, røre ved tingene for at få nogle uddybbende forklaringer, fortæller Claus Sheuer-Larsen.

Ifølge Claus Scheuer-Larsen kunne han godt forestille sig, at man igen ville søge om penge fra Facebook - denne gang for at udvide projektet.

Der er ansøgningsfrist 26. oktober og vilkårerne for at ansøge kan læses her.