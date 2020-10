Facebook udvider på Fyn

Første spadestik er netop blevet taget til en udvidelse af Facebooks datacenter i Odense.

I 2023 kommer Facebooks datacentrets nuværende to bygninger i Tietgenbyen således til at blive suppleret af en bygning nummer tre.

Det oplyser tech-giganten i en pressemeddelelse.

Den nye bygning kommer til at være en databygning med plads til massevis af computerservere, som er med til at drive det gigantiske onlinenetværk, som Facebook står bag.

Byggeriet vil ifølge Facebook beskæftige op mod 900 personer i de travleste perioder, og ifølge Fyens Stiftstidende bliver den nye databygning knap 30.000 kvadratmeter. Således vil Facebook i 2023 have i omegnen af 86.000 kvadratmeter stående i Odense.

- Odense har været et fantastisk hjem for vores datacenter, og vi er meget glade for, at vi nu kan udvide her i byen, siger Carsten Sørensen, Facebooks danske chef for datacentret.

Det bringer ifølge Fyens Stiftstidende tech-gigantens samlede investering i Odense op på cirka ti milliarder kroner.

Mere varme til fynboere

Med udvidelsen stiger mængden af overskudsvarme, som sendes fra datacentret og videre ud til beboelser i området.

Ifølge Facebook leveres der på nuværende tidspunkt overskudsvarme til 7.000 husstande - det tal stiger til 11.000, når datacentret står færdigt, oplyser Facebook.

- Vi var meget begejstrede, da vores varmegenvindingssystem kunne tages i brug tidligere i år.

- Og med udvidelsen af datacenteret kan vi også skrue op for den overskudsvarme, som vi hvert år forærer til Fjernvarme Fyn, siger Carsten Sørensen i pressemeddelelsen.

Odense rykker som tech-by

I pressemeddelelsen siger Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel, at udvidelsen viser, at Odense rykker som tech-by og er et trygt sted at drive det store datacenter.

- I Odense har Facebook etableret sig som en vigtig virksomhed, som både har støttet det lokale erhvervsliv under coronakrisen i foråret og nu leverer grøn overskudsvarme til tusindvis af huse i Odense og omegn. Odense skal være en CO2-neutral by allerede i 2030, og Facebooks fokus på at levere overskudsvarme og benytte vedvarende energi er et godt rygstød til byens klimamål, tilføjer Peter Rabæk Juel.

Facebooks datacenter i Odense blev officielt indviet i september sidste år.

