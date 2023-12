Fadøl og midnatstrimning i barbersalon før nytårsaften

Hvis du træner til at få studset bakkenbarterne før den store fest på årets sidste aften, så kan du nå det endnu.

Barbersalonen Carlsens Barber Shop i Odense holder traditionen tro åbent dagen før nytårs aften frem til midnat. Derudover byder barbersalonen kunderne på en fadøl og fra klokken 18 et stykke pizza, mens de sidder i stolen.

- Ligesom betjente skal rende ude og fange røvere, så er det vores pligt at sørge for, at mændene ser godt ud og skarpe ud til nytår, siger Ali Al-Khafaji, der er indehaver af Carlsens Barber Shop med et glimt i øjet.

Der er tilsyneladende mange, der lige trænger til en trimning i sidste øjeblik. I løbet af dagen har 170 mænd sat sig til rette i stolen hos barbersalonen.