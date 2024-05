Fælles domicil til 325 millioner kroner står klar: Internationale robotgiganter flytter sammen i Odense

Når de to robotgiganter går sammen, er det for at udvikle endnu mere teknologi, som eksempelvis kan frigive tid til medarbejdere inden for sygepleje, ved fabrikssamlebåndet og hos fast food-industrien.

- Der er meget viden hos Universal Robots, vores søstervirksomhed, men der er også meget viden hos MiR. Jeg tror, at når vi udnytter begge virksomheder, betyder det, at vi kan være bedre sammen i stedet for at være to, fortæller Jean-Pierre Hathout, der er direktør hos MiR.

Han bakkes op af sin nye kontornabo:

- Det kommer til at skabe helt nye innovationer og helt ny vækst for begge vores virksomheder, lyder det fra Kim Povlsen.



Det nye hovedsæde har været under konstruktion siden 2020.