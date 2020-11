Fællesskabsprojekt skal hjælpe ældre ud af ensomhed – nu bliver det lukket af corona

Et stort aktivitetsprojekt, der skulle hjælpe ældre hjemmehjælpsmodtagere i Odense med at komme ud og deltage i sociale aktiviteter i civilsamfundet, står nu til at blive lukket.

Målgruppen er i forhøjet risiko for at opleve ensomhed, og derfor søgte Odense Kommune sidste år om knap 5,7 millioner fra Sundhedsstyrelsen til projektet ’Klippekort til fællesskaber’.

Men på grund af coronaviruspandemien står projektet nu til lukning.

Coronavirus har allerede haft store konsekvenser for de ældre rundt omkring Dagmar Andersen, formand for Ældrerådet i Odense Kommune

- Vi beklager, at man er nødt til at lukke sådan et projekt, siger Dagmar Andersen, der er formand for Ældrerådet i Odense Kommune.

Rådet består af 15 demokratisk valgte medlemmer og er kommunens politiske samarbejdspartner på ældreområdet.

Beslutningen om at lukke projektet ligger hos Ældre- og Handicapudvalget i Odense Kommune. Forvaltningen indstiller, at udvalget beslutter at lukke projektet på deres møde i næste uge.

Lukningen sker, fordi det ikke har været muligt at finde de ældre, der skal være med i aktiviteterne på grund af covid-19. Og så fordi de ældre selv vælger i stedet at blive hjemme, mener Dagmar Andersen.

- Mange ældre borgere vælger at lade være med at deltage i aktiviteter uden for hjemmet. De bliver i stedet hjemme på grund af usikkerhed og angst for covid-19. Det kan jeg godt forstå, jeg tænker selv meget over, hvor jeg bevæger mig hen, siger Dagmar Andersen.

Hun frygter, at aflysningen af projektet kan få alvorlige konsekvenser for de ældre, der bor alene i deres eget hjem.

- Coronavirus har allerede haft store konsekvenser for de ældre rundt omkring. Det skaber ensomhed både på plejehjem, hvor man ikke kan få besøg, men også for de ældre, der bor alene hjemme, giver det ensomhed og utryghed, fordi man mangler det sociale fællesskab, siger Dagmar Andersen.

Men selv om hun er ærgerlig over lukningen, forstår hun den godt. Hun kalder den rettidig omhu.

- Det er ikke muligt for forvaltningen at få etableret kontakt, og mulighederne for at få startet aktiviteter op er ikke til stede på grund af corona, siger formanden.

Udskydelse ikke mulig

Ældre- og Handicapforvaltningen har været i dialog med Sundhedsstyrelsen omkring en udskydelse af projektet frem til sommeren 2021. Men det har desværre ikke været muligt.

- Vi kan se rundt i hele kommunen, at alle frivillighuse med aktiviteter for ældre melder om nedlukning eller stærkt begrænset antal deltagere. Så det er klart, at det er svært at starte noget nyt op. Meget er lukket ned, andre forsøger man at gennemføre ved at ændre i forholdene.

- Jeg håber i stedet, at aktiviteterne kommer til at fungere i en anden form, når mulighederne igen er til stede omkring frivillige og aktiviteter, siger Dagmar Andersen.

Ældre- og Handicapforvaltningens vurdering er, at de bevilligede midler skal leveres tilbage til Sundhedsstyrelsen, dog ikke de midler, der allerede er brugt på projektet.