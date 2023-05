Færdig som fjernvarmedirektør: Jan Strømvig stopper efter afsløringer af sager om social dumping

Den nu forhenværende direktør for Fjernvarme Fyn har været sygemeldt i næsten to måneder, og nu er det officielt, at han fratræder sin stilling.



I en pressemeddelelse oplyser Fjernvarme Fyn:

- Jan Strømvig er efter gensidig overenskomst fra dags dato fratrådt sin stilling som administrerende direktør hos Fjernvarme Fyn efter sin sygemelding de seneste par måneder.

Forkert klausul og brud på overenskomsten

Først sygemeldingen og nu fratrædelsen kommer efter, at Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn i marts satte fokus på, at det kommunalt ejede fjernvarmeværk ikke overholdt Odense Kommunes sociale klausuler.

De to medier afslørede, at der var mindst syv tilfælde, hvor underentreprenører til det finske firma Andritz, der har ansvaret for opbygning af en biokedel på Fynsværket i Odense, havde aflønnet deres ansatte i strid med overenskomsterne på området. Dermed overholdt firmaerne heller ikke de sociale klausuler, som Odense Kommune og de kommunalt ejede selskaber er forpligtet til at overholde.

Samtidig kom det frem, at Fjernvarme Fyn ikke havde brugt den sociale klausul, som Odense Byråd har vedtaget, men i stedet havde tegnet kontrakt med hovedentreprenøren Andritz og en række andre selskaber, ud fra en anden arbejdsklausul, hvor der i modsætning til Odense Kommunes klausul, ikke var mulighed for at idømme virksomhederne bod ved overtrædelse af de sociale klausuler.

Odense Kommune ejer 97 procent af aktierne i Fjernvarme Fyn, og da kommunen i 10 år har kørt en hård linje mod social dumping, måtte fjernvarmeledelsen stå skoleret over for Odense Kommunes Økonomiudvalg 22. marts.

Hård kritik fra ejeren

Efter mødet måtte direktør Jan Strømvig og bestyrelsesformand Mads Søndergaard Thomsen indkassere kras kritik fra deres ejere.

- Helt grundlæggende har vi en ejerpolitik, fordi man skal følge den, og jeg synes ikke, den er så kompliceret, at den er svær at forstå. Så min forventning har været, at det har man fulgt. Det kan jeg konstatere, at man ikke har. Det er dybt kritisabelt, og det er noget af det, vi har påpeget over for fjernvarmen i dag, sagde borgmester Peter Rahbæk Juel (S) om brugen af forkerte klausuler, sagde borgmester Peter Rahbæk Juel (S) efter Økonomiudvalgets møde.

Rådmand og medlem af Økonomiudvalget, Brian Dybro (SF), udtrykte sin kritik således:

- Vi kan ikke leve med, at den grønne omstilling bliver lavet på ryggen af underbetalt arbejdskraft.

Kort efter Økonomiudvalgsmødet blev Jan Strømvig sygemeldt, og udviklingschef, Kim Winther, blev konstitueret som midlertidig administrerende direktør.

Ingen yderligere kommentarer

I pressemeddelelsen fra Fjernvarme Fyn skriver bestyrelsesformand Mads Søndergaard Thomsen.

- Jeg vil gerne benytte anledningen til at sige Jan tak for hans mangeårige indsats hos Fjernvarme Fyn, hvor han har været i 29 år; heraf de seneste 13 år som direktør.

TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende har forsøgt at få en kommentar til Jan Strømvigs fratrædelse fra bestyrelsesformand Mads Søndergaard Thomsen for blandt andet at få oplyst om, hvad den afgående direktør får i fratrædelsesgodtgørelse.

Men bestyrelsesformanden kun få kommentarer meddeler han og henviser til, at der er tale om en personalesag.

Mads Søndergaard Thomsen, nu stopper Jan Strømvig efter det forløb, der har været. Hvad med Jer i bestyrelsen – kan I fortsætte?

- Det, synes jeg ikke, er et spørgsmål, jeg kan svare på.

Hvorfor egentligt ikke? Jan Strømvig har valgt at opsige sin stilling som administrende direktør. Det samme kunne man vel vælge at gøre som bestyrelsesformand, hvis man ikke føler, at man har gjort det godt nok?

- Jeg synes, du foruddiskonterer. Det vil jeg ikke svare på. Vi er ved at lave en redegørelse. Når den foreligger, vil jeg gerne svare på spørgsmål.

Heller ikke borgmester Peter Rahbæk Juel ønsker at kommentere fratrædelsen eller at stille op til interview. Han henviser til Fjernvarme Fyns bestyrelse.

Ny direktør ved årets udgang

Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra Jan Strømvig, men i pressemeddelelsen udtaler han:

- Det har været spændende at drive en så samfundsvigtig virksomhed som Fjernvarme Fyn og at være med til at sikre varme til borgerne i Odense. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til de mange dygtige og dedikerede medarbejdere.

Tidligere udviklingschef Kim Winther, der har været konstitueret direktør gennem den seneste halvanden måned, fortsætter som konstitueret direktør hos Fjernvarme Fyn.

- Jeg er meget tryg ved, at det er Kim, der skal drive virksomheden videre. Han har allerede vist, at han kan skabe ro om virksomheden og sørge for, at driften kører, som den skal. Kim har 22 års erfaring i branchen og har i seks år som udviklingschef hos Fjernvarme Fyn haft en stor rolle i den grønne omstilling”, lyder det fra Mads Søndergaard Thomsen i pressemeddelelsen.

Fjernvarme Fyn igangsætter nu en proces for at finde en permanent administrerende direktør, og først ved årets slutning forventer selskabet, at en ny direktør er på plads.