Færre bruger tag over hovedet-garanti: Nem løsning gav Emilie rolig start på studielivet

- At vide der var en forholdsvis nem løsning, og at jeg kunne få et værelse, gav en hel del ro omkring det med at søge ind, få gjort klar til at flytte, og få sluttet alting af, jeg havde i gang før - som arbejde og sådan noget, siger hun.

Hun tror på, at den nemme overgang vil give hende en bedre start på studielivet.

- Jeg tror, det kommer til at gøre rigtig meget for min studiestart. Jeg har hele tiden sagt, jeg gerne vil flytte ind i god tid, så jeg har tid til at falde til ro, og jeg kan lære nogle kollegiekammerater at kende og lære byen at kende, siger hun.

- Ser rigtig godt ud

For Henning Blume Islund, der er direktør for Kollegieboligselskabet, er det en opmuntrende udvikling, at flere nu finder deres permanente bolig i første hug.



- Det ser rigtig godt ud. Der er 500 færre ansøgere (til studieboliger red.) end sidste år. Vi forventer, at omkring midten af september har hovedparten af dem, der søger alt, fået en bolig, siger han.