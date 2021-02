Færre kvinder på stemmesedlen: - Vi frygter at blive kaldt en dårlig mor

Vælgerne i Odense kan vælge mellem 23 kandidater på den socialdemokratiske liste ved kommunalvalget til november. 19 kandidater er mænd, og kun fire er kvinder.

Kvinder er bange for at blive beskyldt for at være en dårlig mor Cæcilie Crawley (S), byrådsmedem, Odense,

- Det er jeg ikke tilfreds med. Jeg havde gerne set, at der var en mere ligelig kønsfordeling på listen, siger Mads Søndergaard Thomsen, der er formand for partiet i Odense.

Ikke overraskende blev Peter Rahbæk Juel valgt som spidskandidat uden modkandidat.

Men som nummer to og tre på listen er kvinderne Maria Brumvig og Cæcilie Crawley, der i dag er politisk ordfører for byrådsgruppen.

- Jeg tror, at én af forklaringerne kan være, at den tid man skal bruge på kommunalpolitik ofte finder sted i ulvetimen, hvor børnene kræver ens opmærksomhed. Og vi kvinder er bange for at blive beskyldt for at være en dårlig mor, siger Cæcilie Crawley.

Ved kommunalvalget i 2017 havde Socialdemokratiet ligeledes fire kvinder på listen. Dengang var der dog kun 20 kandidater, og kvinderne udgjorde 20 procent.

Færre kvinder end i 2017

I år er der 23 kandidater, og de fire kvinder udgør derfor kun 17,5 procent af kandidaterne. Altså er andelen af kvinder på listen faldet på fire år.

- Vi har tydeligvis ikke gjort det godt nok, og jeg er ked af udviklingen, og havde håbet, at vi kunne få større repræsentation af kvinder i år. Men det er jo for sent at gøre noget, når vi laver opstillingslisten, siger gruppeformanden.

Formanden for partiet i Odense har dog ikke opgivet at få flere kvinder på stemmesedlen, når vælger skal sætte krydset 16. november.

- Jeg håber stadig, at vi kan nå at finde flere kvinder. Vi skal i hvert fald gøre forsøget og hvis vi kan udvide listen med flere kvinder, så skal vi da gøre det, siger Mads Søndergaard Thomsen.

I 2017 var der på hele Fyn 899 kandidater til de ti byråd, og kun 270 af kandidaterne var kvinder, hvilket svarer til 30 procent af de opstillede kandidater.