Færre smittede igen: Nyt fald i incidenstallet for Vollsmose

I løbet af det seneste døgn er der konstateret seks nye smittetilfælde, mens der i den seneste uge er registeret i alt 65 nye smittede i Odense-bydelen. Dermed er incidenstallet onsdag faldet til 710,9. Tirsdag var det 798,4, og mandag var tallet 951,5.

Selvom smittetallet er faldet i Vollsmose, er incidenstallet i bydelen forsat meget høj i forhold til resten af kommunen. Det samlede incidenstal for Odense Kommune er faldet fra 98,6 tirsdag til 91,3 onsdag.

Der er i alt fundet 22 nye smittede i Odense Kommune siden i går og 187 den seneste uge.

Betydning for Odenses genåbning

Hvis incidenstallet i Odense Kommune bliver under 100, er kommunen under en grænse, som kan være afgørende for den yderligere åbning af samfundet.

Derfor er smitteopsporingen i Vollsmose, hvor coronaudbruddet er størst, intensiveret den seneste tid, og mandag fik regeringen opbakning til at benytte tvungen isolation i Odense-bydelen. Hvis smittede borgere nægter at isolere sig, vil det kunne koste en bødestraf.

Derudover er det fra onsdag blevet strafbart ikke at bære mundbind i butikker og basarer i Vollsmose Sogn. Det er det eneste sted i landet, hvor det gælder.

De skærpede regler trådte i kraft natten til onsdag, efter et politisk flertal gav opbakning til forslaget på et møde i Epidemiudvalget mandag. Mødet blev holdt på baggrund af, at der i lang tid har været ekstraordinært mange smittede med coronavirus i Vollsmose.