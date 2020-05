Færre spor: Brodæk sænkes på plads hen over motorvej

Siden det blev støbt den 23. april, har et 685 m2 stort brodæk ventet på at blive sænket på plads over Den Fynske Motorvej.

Sænkningen af brodækket sker mandag den 25. maj.

Brodækket skal sænkes ved Spedsbjergvej, hvor Vejdirektoratet er i gang med at bygge.

- På strækningen mellem Gribsvad og Odense V, som er det stykke af motorvejen, vi arbejder på lige nu, er broen den eneste helt nye bro, vi skal bygge, siger projektchef Robin Højen Madsen.

Vejdirektoratet forventer, at broen er helt færdig og klar til tafik i midten af juni.

Færre kørespor i aften- og nattetimer

Sænkningen af brodækket vil ske, mens motorvejen er i drift, men Vejdirektoratet har valgt aften- og nattetimerne for at genere trafikken så lidt som muligt.

- Det får ikke mærkbare trafikale konsekvenser i dagtimerne, siger Robin Højen Madsen.

I aften- og nattetimerne vil der således være færre kørespor, ligesom det forberedende arbejde også vil have indflydelse på trafikken.

17. og 18. maj vil det være forarbejde i de østgående spor og den 18. og 19. maj i de vestgående spor.

I tidsrummet fra 19.00 til 06.00 vil der kun være ét spor farbart begge dage.

Natten mellem den 19. og 20. maj vil der være forberedende arbejder, der kan betyde, at det tunge spor kortvarigt er lukket i vestgående retning.