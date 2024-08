Færre tager cyklen og vælger bilen i stedet

Odense bliver kaldt Cyklisternes By. Men alligevel er der færre, der vælger jernhesten, når de skal i skole eller på arbejde.

Nye tal fra Odense Kommune viser, at 22% af turene i 2018 var på cyklen. I 2023 var det tal 17%. I samme periode er der sket en lille stigning i antallet af bilture fra 56% til 57%.

En af dem, der tager bilen i stedet for cyklen, er Jonas Lyng, der går på hhx på TietgenSkolen.

- Det er ikke lige superrart der mandag morgen at skulle hoppe på cyklen og cykle i modvind og op ad bakke, siger Jonas Lyng.

I december 2023 vedtog Odense Kommune den grønne mobilitetsplan, som skal sikre at flere vælger cyklen eller offentlig transport, og at bilerne kommer ud af byen. Men alligevel kommer det ikke bag på klima- og miljørådmand Tim Vermund (S), at det ikke er lykkedes endnu. Arbejdet med at gøre byen mere cykelvenlig er nemlig først lige startet.

- Det understreger med al tydelighed, at der er brug for, at vi får gjort noget mere, at vi får skabt nogle flere grønne byrum, hvor vi får sikret bedre forhold for cyklende og gående, siger Tim Vermund.

Præcis hvad der skal til, for at Jonas Lyng vælger cyklen, er svært at svare på.

- Udover selvfølgelig hvis man kører på elcykel, så kunne jeg forestille mig, at det var lidt nemmere, og at man ikke skulle til at bruge så mange kræfter, siger han.