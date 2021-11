Fagforening undrer sig: Vi skal spare og fyre folk, men der er penge til to nye forvaltninger

Beslutningen om at oprette to nye forvaltninger har ført til en del spørgsmål. Fagforeningen Teknisk Landsforbund, hvis medlemmer primært er ansat som teknisk personale i blandt andet byggesager, har skrevet et åbent brev til lokalpolitikerne i Odense.

Som I måske ved, har de seneste år har været hårde for medarbejderne i Odense Kommune. Overskredne budgetter, massefyringer og et arbejdsmiljø under pres.



Sådan starter brevet til lokalpolitikerne, og det fortsætter med at forklare, hvordan deres medlemmer føler de skal løbe stærkere på deres arbejde, fordi der skal spares, og derfor kan de ikke forstå, hvorfor der er råd til at oprette to nye forvaltninger med de udgifter det medfører.

Hvordan kan de finde penge til det her?

Tillidsrepræsentant i Teknisk Landsforbund Syddanmark, Christina Hoff, kan heller ikke forstå, hvordan det hænger sammen, når hendes kollegaer oplever en presset hverdag og kan mærke besparelserne.



- Det ligger op til mange spørgsmål og frustrationer, fordi det ender med, at der skal spares på os, eller har pengene været der hele tiden, og hvorfor har vi så skulle spare indtil nu?

Christina Hoff fortæller, at hun oplever, at hendes kollegaer frygter, at de nye forvaltninger betyder, at de skal løbe endnu hurtigere.

- Hvis man skal flytte folk fra andre forvaltninger, så frygter jeg, at vi der er tilbage skal løbe hurtigere, og hvis der skal ud og ansættes nye, så koster det jo endnu flere penge. Jeg mangler bare svar på, hvad man tænker.