Faldende passagertal for Odense Letbane

485.000 passagerer. Så mange tog Odense Letbane i januar.

Det lyder måske af mange mennesker, men det er et fald i passagerantallet på 11 procent i forhold til december 2022. Her lå tallet på 544.000.

Det fremgår af en orientering, som Odense Letbane har sendt til medlemmerne af Økonomiudvalget i Odense Kommune.

Letbanen begrunder i orienteringen - som TV 2 Fyn har set - faldet i passagerantallet med, at der på grund af eksamensperioden i januar er færre studerende, der har benyttet letbanen til og fra Syddansk Universitet.

Den forklaring køber beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt (V), men alligevel bekymrer det faldende passagertal rådmanden.

- Faldet er formentlig på grund af SDU, og at der er færre, der har taget letbanen til universitetet på grund af eksamen i januar. Men i det hele taget har vi brug for, at de tal stiger kraftigt og gerne hurtigt, siger Lilleholt.

De studerendes indflydelse på tallene bliver også noteret af by- og kulturrådmand Søren Windell (K).

- Men jeg havde da gerne set en fremgang i passagertallet. Tallene får dog ikke mine alarmklokker til at ringe, siger Søren Windell.

Det gør de dog lidt hos Ventres Christoffer Lilleholt:

- For hver eneste gang vi mangler passagerer i forhold til budgettet og den prognose, der er anlagt, skal vi tage penge fra velfærden.

Januars passagertal er det laveste siden august sidste år.

Til sammenligning har letbanen dog stadig væsentligt flere passagerer, end busserne havde i samme periode før coronaviruspandemien. Til gengæld steg passagertallet for busserne fra december til januar, hvor det altså faldt for letbanen.

Optimistiske tal

Kommunens by- og kulturrådmand Søren Windell har et håb om, at nye initiativer fra letbanen vil have en positiv påvirkning på passagertallene.

Initiativer som letbanen lige nu arbejder hårdt på at materialisere.

- Vores holdning er, at vi skal have folk til at bruge den kollektive trafik ved hjælp af gulerod frem for pisk, siger Søren Windell med henvisning til, at Odense Letbane for godt et år siden fremlagde både pisk- og gulerodsideer til at få folk over i letbanen.

Et eller andet skal der hvert fald til.

Odense Letbane måtte nemlig allerede i november sidste år erkende, at passagermål og dermed budget for opstarten var urealistisk, fordi der ikke var taget højde for hverken generelle fald i offentlig transport, som er en realitet efter coronaviruspandemien, eller den såkaldte indsvingsperiode. Det er den periode, som en by og dens indbyggere, turister og pendlere skal bruge på at vænne sig til et nyt transportmiddel som letbanen.

Derfor måtte Odense Kommune tilføre et trecifret millionbeløb til både letbanen og Fynbus for at sikre driften og tilpasse målet til virkeligheden.

- Samlet set skal vi tilføre Fynbus og Odense Letbane 119 milioner kroner i 2022 og 2023 for at sikre, at vi kan fortsætte et serviceniveau, vi har nu, sagde Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S) dengang på et pressemøde.

Derfor har man også nedjusteret det daglige passagertal for 2023 til 21.500 daglige passagerer.

Men lige nu ligger tallet på 15.900, altså 5.600 færre passagerer end det forventede.