Falder Odenses store klimaplan sammen? Her er ni vigtige nedslag i kampen om trafikken

De to store borgerlige partier i Odense må stikke eller bekende. Det vil sige, at de må melde klart ud, om de fortsat bakker op om aftalen Grøn Mobilitetsplan, som et enigt byråd indgik i sommer, eller om de ønsker at forlade forliget. Aftalen skal reducere CO2-udledningen i Odense med 100.000 ton og indgår i det overordnede mål om, at Odense skal være klimaneutral i 2030 .

Så klar er beskeden nu fra Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S). Beskeden kommer forud for et møde et i forligskredsen, som borgmesteren har indkaldt til onsdag d. 22. november. Det sker, efter at de borgerlige partier flere gange har udtrykt utilfredshed med planen og et ønske om at genforhandle den del, der handler om hastighedsnedsættelser.

- Hvis man læser det forlig, de selv har skrevet under på, og de udtalelser de er kommet med siden, så kan man se, at de de facto er uden for forliget. Jeg vil gerne have en klar melding fra dem om, at de er med og vil arbejde loyalt for forliget, og at de vil tage det sure med det søde, siger Peter Rahbæk Juel (S).