Falsk alarm på rådhuset: Projektører og damp skabte illusion om brand

Beredskab Fyn blev torsdag aften kaldt ud til, hvad der senere viste sig kun at være illusionen af en brand på Odense Rådhus.

Anmeldelsen, der kom ind omkring klokken 19.30, lød på en brand i et køkken på anden sal. Og da redningsarbejderne ankom til stedet, kunne det det da også konstateres, at der kom røg op fra bygningen.

- Det lugtede også brændt, men det var svært at se, hvor det kom fra, fortæller indsatsleder Anders Højhus.

Læs også J-dag var aflyst, men spritbilisterne kørte alligevel: Så mange snuppede Fyns Politi

Da beredskabet fik adgang til bygningen, var der dog hverken ild eller farlig røgudvikling.

- Da vi kommer op på taget, kan vi se, at der kommer kraftig røg fra udluftningen fra Flakhaven, og det giver et rigtig fint spil i projektørerne på bygningen, siger han.

Heller en gang for meget

Ifølge indsatslederen er det ikke første gang, at lys har resulteret i en falsk alarm om en brand.

- Folk går hjemmefra og efterlader de her LED-lys tændt, og hvis de står tæt på nogle hængende gardiner, kan det skabe en illusion om, at der var fare på færde, siger indsatslederen.

Det er en anmelder, der har haft de bedste intentioner Anders Højhus, indsatsleder

Og selvom beredskabet forlod rådhuset efter en time uden at have tændt for hanerne, har borgeren, der ringede til alarmcentralen, alligevel gjort det rigtige, lyder det.

- Det er en anmelder, der har haft de bedste intentioner, og vi kører hellere ud en gang for meget end en gang for lidt, siger Anders Højhus.