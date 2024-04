Falsk alarm stoppede togene ved Odense Banegård Center

Togene har i en periode holdt stille ved Odense Banegård Center her til morgen. Det skyldes, at Fyns Politi har fået en anmeldelse, som gjorde at politiet var nødt til at rykke ud, og undersøge området nærmere.

Der var dog tale om falsk alarm. Fyns Politi fandt således intet udsædvanligt. Togene vil derfor snart køre normalt igen.

- Vi har fået en anmelde. Jeg kan ikke komme nærmere ind på, hvad det var, men der var ikke noget, så vi kører snart derude fra igen, hvis vi ikke allerede er kørt, siger vagtchef ved Fyns Politi Johnny Müller.

Han tilføjer, at togene lige skal i gang igen, men ellers skulle der ikke være nogle problemer for togdriften.

Vagtchefen oplyser, at Fyns Politi modtog anmeldelsen kl. 8:34.