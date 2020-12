Falske børnebørn snød ældre til at udlåne penge til bilkøb

Hundredvis af opkald. Utallige løgne. Og op mod en million kroner.

En 32-årig mand forsøgte gennem otte måneder - fra efteråret 2018 til sommeren 2019 - systematisk over telefonen at narre fremmede ældre til at udlevere penge.

Flere gange lykkedes det, og samlet resulterede bedrageriet i et udbytte på over 900.000 kroner. Ofte blev der spundet en historie om, at et barnebarn, oldebarn eller en nevø havde brug for penge til en ny bil.

Manden var ikke alene. En del af svindlen begik han sammen med en 24-årig kvinde og en 25-årig mand. Alle tre er sent fredag eftermiddag blevet dømt i sagen ved Retten på Frederiksberg.

Sagens hovedperson er den 32-årige Romeo Nguyen Lam, som idømmes tre år og ni måneders fængsel. Desuden udvises han af Danmark for bestandig.

Snød ældre i Odense

Retsformand Anne Marie Lüttichau lagde ved dommen vægt på, at svindlen blev begået systematisk gennem en forholdsvis lang periode.

- Det er begået ved systematisk og kynisk at franarre ældre store pengebeløb. Både via telefonisk kontakt og ved at møde op i deres hjem.

- Vi har hørt fra ofrene, der har vidnet i sagen, at det har medført stor psykisk belastning for dem, lød det fra Anne Marie Lüttichau.

Ofrene var blandt andet fra Odense, Fredericia og Glostrup. Flere er i 80'erne, og den ældste er 98 år.

Det lykkedes 11 gange for gerningsmændene at bedrage ældre mennesker, der gerne ville hjælpe et familiemedlem i knibe.

De betalte mellem 15.000 og 287.000 kroner. Nogle gange blev store kontantbeløb hentet i hjemme hos de ældre, hvor personen, der mødte op, påstod at være en kammerat til den unge slægtning.

I andre tilfælde blev pengene overført til de tiltalte via banken.

Dom anket

I alt blev der foretaget 657 opkald. Trioen blev foruden groft bedrageri dømt for forsøg på bedrageri for over 600.000 kroner.

Den 24-årige kvinde - som også er den centrale gerningsmands ekskæreste - straffes med fængsel i et år og seks måneder. Dog gøres et år af fængselsstraffen betinget.

Endelig får den 25-årige mand fængsel i et år.

Foruden groft bedrageri dømmes den 24-årige kvinde og 25-årige mand for flere forhold af groft hæleri. Det skyldes, at de tog imod penge, som stammede fra svindlen mod de ældre.

Men kvinden og den 25-årige mand blev ifølge dommen først en del af det kriminelle foretagende flere måneder efter, at Romeo Nguyen Lam begyndte på det. Blandt andet derfor får de en mildere straf.

Det spiller ind på strafudmålingerne, at både Romeo Nguyen Lam og den anden mand tidligere er straffet for kriminalitet. Førstnævnte blev i 2018 dømt i en anden sag om bedrageri mod ældre mennesker.

Det er til gengæld første gang, at kvinden har været på kant med loven.

Hun så da også ud til at være mærket af situationen, både inden og efter dommen blev afsagt. Efterfølgende stirrede hun tomt frem for sig.

Mens alle tre under sagen har nægtet sig skyldige i groft bedrageri, har kvinden tilstået at have gjort sig skyldig i hæleri i syv tilfælde.

Foruden fængselsstraffen skal trioen betale erstatning til de ofre, som de hver især er dømt for at have bedraget.

Romeo Nguyen Lam ankede dommen på stedet, mens de to øvrige tiltalte bad om tid til at overveje, om de vil tage sagen videre til landsretten.