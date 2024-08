Efter OL-guldet var sikret, besluttede badmintonspilleren Viktor Axelsen sig for at give sin ketcher og svedbånd væk til et par heldige tilskuere.

Det held tilfaldt 11-årige Sigurd og niårige Esther Kruse Stjernebjerg til stor begejstring for ikke kun dem selv, men også især de kinesiske tilskuere.

Dagen derpå har oplevelsen sat sig en smule, og de to søskende fra Odense tøver ikke med at kalde mandagen for en af de bedste dage i deres liv.