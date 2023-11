Familiefar frygter for sine børns sundhed - påstår, at kommune oversvømmer hans jord

Naturprojekt kilde til konflikt

For at forstå konflikten mellem Steen Bjerggård Hansen og Odense Kommune skal vi tre år tilbage i tiden.

I november 2020 indviede Odense Kommune et naturgenopretningsprojekt ved Seden Strand. Områdets gamle diger blev nedlagt, og nye diger blev etableret længere væk fra kysten - nogle af digerne grænsede helt op til Steen Bjerggård Hansen jord.

I samme ombæring etablerede kommunen et såkaldt højvandslukke, så vandet fra det lille vandløb Seden-Åsum Skelgrøft, der løber igennem landmandens ejendom, kunne ledes ud igennem diget.

Et højvandslukke er en konstruktion, der sikrer, at vand kan ledes ud, men det klapper i ved højvande.

Steen Bjerggård Hansen havde egentligt et velfungerende højvandslukke længere nede af vandløbet, men Odense Kommune ville gerne lede vandet ud længere oppe.

Problemet er bare, at det nye højvandslukke ikke virkede. Det lukkede ganske enkelt ikke ved højvande. Så i tre år har Steen Bjerggård Hansens jorder på jævnlig basis været oversvømmet med havvand.

Men næsten på datoen for indvielsen af naturgenopretningsprojektet valgte Odense Kommune for nyligt alligevel at ændre højvandslukket. Det skete torsdag den 9. november.

- Jeg har sagt så mange gange til kommunen, at højvandslukket ikke virker, men de troede ikke på mig. Når de nu har ændret konstruktionen, så må det jo betyde, at de alligevel mener, at jeg har ret, siger Steen Bjerggård Hansen.

Lukker drænende vandløb

Men glæden varede kort.

For i virkeligheden står Steen Bjerggård Hansen nu over for endnu større problemer. Det er i hvert fald hans udlægning. Fore da Odense Kommune ændrede højvandslukket, blændede de også den resterende del af Seden-Åsum Skelgrøft af.

Det betyder, at alt det vand, der strømmer via dræn fra Steen Bjerggård Hansens ejendom og marker, nu udelukkende skal passere igennem det nye højvandslukke.

- Men så meget vand kan slet ikke passere igennem der. Der gik kun en dag, fra de blændede den resterende del af vandløbet, før vandstanden steg med over 30 centimeter og satte alle vores dræn under vand. Og hvis dræn står under vand, så virker de ikke, siger Steen Bjerggård Hansen.

Han har nu valgt at stævne kommunen. Retssagen begynder til marts. Og derfor vil kommunen ikke udtale sig om sagen.