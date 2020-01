Fandt kunde på værtshus: Taxachauffør begik seksuelt overgreb i bilen

En ung taxachauffør forlod sin bil tidligt en lørdag morgen i oktober og satte kursen mod værtshuset Rådhuskælderen i Odense.

Her fandt han en 27-årig kvinde, som kørte med i taxaen, hvor chaufføren udsatte hende for et seksuelt overgreb og truede hende med vold.

Mandag vidnede den 27-årig kvinde bag lukkede døren ved Retten i Odense. Den 24-årige taxachauffør, som har siddet varetægtsfængslet siden dagen efter overgrebet, blev i retten idømt en straf på halvandet års fængsel.

Læs også Tre unge mænd narrede formue fra mand på bosted

- Det svarer til det, jeg indstillede. Det skal dog siges, at han anker straffen til frifindelse, siger anklager Brian Dybdahl.

Den 24-årige blev fængslet umiddelbart efter domsafsigelsen.

Fast praksis

26. oktober 2019, hvor overgrebet fandt sted, var ikke første gang, taxachaufføren steg ud af sin bil for at opsøge kunder.

- Det er fast praksis. Han fortæller selv, at han slutter sine ture på Rådhuskælderen, hvor han også spørger, om hun skal køres hjem, siger anklager Brian Dybdahl.

Kvinden kører med ham i bilen, hvor chaufføren først sætter kursen mod hendes forældres bopæl.

- Hun har en opfattelse af, at de holder uden for, hvor hun også betaler for turen, siger Brian Dybdahl.

Læs også 44 patienter på OUH muligvis smittet af syg læge

Men i stedet for at sætte hende af, kører chaufføren en tur i nabokvarteret på omkring seks minutter. Derefter holder han ind til siden ved en vendeplads i villakvarteret.

- Han udnyttede hendes tilstand af træthed og spirituspåvirkethed, siger anklager Brian Dybdahl.

I forbindelse med overgrebet er han også dømt for med trussel om vold at have presset hendes hoved mod sit lem, indtil munden åbnede.

Først efter cirka en time kørte han tilbage til den 27-årige kvindes forældre, hvor hun blev sat af.

Kameraer virkede ikke

Overgrebet fandt sted i tidsrummet mellem klokken 6.50 og 8.00 i taxaen. Umiddelbart efter blev det meldt til Fyns Politi, og dagen efter blev den 24-årige varetægtsfængslet.

Retten har i høj grad lagt vægt på kvindes vidneudsagn i domsafsigelsen. Ingen af de to kameraer, der er i taxaen, virkede.

- Der var noget galt med dem begge to, siger anklager Brian Dybdahl.

Det ene af de to kameraer tager løbende billeder, mens det andet filmer ruten. Kun det sidstnævnte lykkedes det politiet at genskabe filerne fra. Derfor måtte retten læne sig op ad vidneforklaringer og DNA-spor.

Læs også Arkæologer undrer sig: - Det er noget, vi ikke har set før