Fanfest efter OB-sejr: - En fantastisk aften i Odense

Vi er underdogs

Og det var ikke kun fansene, der var ramt af den festlige stemning på stadion torsdag aften. OB's cheftræner, Andreas Alm, var også i godt humør ovenpå sejren.

- Du kan se over skulderen på mig, at der er god stemning her på stadion, i byen og på øen i dag. Man er helt afslappet og kan bare tage det ind, for det er en helt fantastisk atmosfære, fortæller Andreas Alm.

Og klubbens kommercielle chef, Jack Jørgensen, var lige så ramt af atmosfæren, da TV 2 Fyns udsendte reporter møder ham efter kampen.

- Det er kæmpestort. En fantastisk aften i Odense. Det her har vi gået og drømt og kæmpet for i så mange år sammen med vores fans. At det var så hurtigt afgjort, det havde jeg ikke troet, men det gjorde det bare endnu mere festligt at være en del af. Jeg håber, at dem, der har været her i dag, tager med til Brøndby også. Så bliver det magisk, og så vinder vi hele lortet, fortæller Jack Jørgensen, mens Hans Christian Bernat dukker op bagved med en Soundboks i hænderne.