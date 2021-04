Fanget på overvågning: Dømt tyv begik indbrud igen og blev snuppet af politiet

Klokken 04:20 natten til mandag gik en alarm i butikken Vintage Vibe, der ligger på Nørregade i Odense.

På overvågningen i butikken kunne ses to personer, som var brudt ind for at stjæle butikkens værdier. Det oplyser vagchef ved Fyns Politi Henrik Krøjgaard.

- Da politiet nåede frem til butikken, havde de to gerningsmænd forladt butikken. Men hundepatruljen fandt hurtigt den ene af de to gerningsmænd i Kogens Have ikke langt fra butikken, siger Henrik Krøjgaard til TV 2 Fyn.

Den anden gerningsmand er fortsat på fri fod, men gennem billederne fra overvågningskameraet har politiet et godt signalement af gerningsmændene.

Den ene gerningsmand allerede dømt

Det viste sig, at gerningsmanden, som politiet pågreb og anholdt i Kongens Have, allerede har en dom, og han var derfor af politiet blevet efterlyst til afsoning af dommen i fængsel.

Vagtchefen kunne dog ikke oplyse, hvad gerningenmandens dom lød på, blot at der er tale om en fængselsstraf.

- Gerningsmanden er blevet overdraget til efterforskningen, og når hans afhøring er afsluttet, så vil han blive overført til arresten, siger Henrik Krøjgaard.

Der er endnu ikke fuldt overblik over, hvor meget de to gerningsmænd stjal i butikken. En opgørelse indtil videre viser, at der er blevet taget koster for omkring 40.000 kroner.