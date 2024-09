Fanklub kalder smadret togkupé for "utilgiveligt"

Fanklubben The Province Boys, som støtter Odense Boldklub, tager i et opslag på Facebook ansvar for det hærværk, som et tog fra DSB blev udsat for fredag aften.

The Province Boys fortæller samtidig, at det var en lille fraktion af fanklubbens medlemmer, som deltog i hærværket, og at The Province Boys tager afstand fra handlingerne, som de kalder "utilgivelige" og "meningsløse".

- Et fåtal af de rejsende medlemmer fra The Province Boys valgte desværre at deltage i disse utilgivelige handlinger i fællesskab med andre fra det uoficielle miljø, hvilket har efterladt en kupé i et DSB-tog med betydelige indvendige skader, står der blandt andet i opslaget i en lukket gruppe på Facebook.

Det fremgår ligeledes af skrivelsen, at fanklubben har diskuteret hændelsen interne "og sikret, at sådanne episoder ikke udføres af medlemmer fra The Province Boys igen".

The Province Boys understreger, at de enkelte medlemmer af fanklubben, der udøvede hærværket, har handlet mod fanklubbens værdier.

Politianmeldes

DSB har tidligere bekræftet hændelsen overfor TV 2 Fyn. Hærværket fandt sted i et intercitytog mellem Kolding og Odense efter kampen fredag mellem OB og Kolding IF, som odenseanerne vandt 2-1.